Comuni Ciclabili Fiab: Medolla mantiene tre bikesmiles

MEDOLLA- In occasione della premiazione di quest’anno dell’iniziativa “Comuni Ciclabili”, a opera di Fiab Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Medolla mantiene i suoi 3 bikesmiles: a testimoniare l’impegno profuso nello stimolare al sempre maggiore uso della bicicletta.

“ComuniCiclabili” valuta, infatti, il grado di “ciclabilità” dei diversi Comuni, cioè quell’insieme di infrastrutture e azioni che li rendono adatti ad essere vissuti e visitati in bicicletta.

Su Medolla il tasso di motorizzazione per abitante è molto alto, 677 su 1000 abitanti, ed è cresciuto del 4,1%. Ma il dato si dimostra comunque in linea con altre realtà simili, purtroppo specchio della situazione italiana che vede questo dato non solo troppo elevato, ma in crescita.

I segnali positivi però non mancano: la bicicletta, ad esempio, è molto usata dai ragazzi che col bel tempo raggiungono la scuola secondaria in bici e sul fronte della mobilità sostenibile non vanno dimenticati gli ottimi risultati del servizio piedibus, che da pochi giorni ha visto partire la quinta linea, quella fucsia.

Non va comunque mai dimenticato che l’uso della bicicletta deve sempre prevedere il rispetto delle regole del codice della strada e che occorre fare molta attenzione.

Il prossimo 3 giugno sarà la Giornata Mondiale della bicicletta, un‘ulteriore occasione per lasciare a casa l’auto, recandosi a scuola e al lavoro in bicicletta, a beneficio di salute e ambiente.

“Siamo soddisfatti di questo risultato – commenta Patrizia Sgarbi, assessora all’Ambiente – per migliorare ulteriormente occorre però impegnarsi ancora di più, individuando ad esempio “Zone 30”, in cui gli automezzi non possano superare i 30 km orari, a garanzia del rispetto della sicurezza di pedoni e ciclisti, e lavorando sui collegamenti dei tratti di ciclabili esistenti”.