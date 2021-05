Concordia, alla Cra Villa Richeldi inaugurata la Parete degli Abbracci

CONCORDIA – Tramite la pagina Facebook del Comune di Concordia, la vicesindaca e assessora con deleghe a Servizi alla persona e Sanità, Politiche sociali ed abitative, Politiche educative e famigliari e Pari Opportunità, Paola Giubertoni, ha reso noto che è stata inaugurata, nella Cra Villa Richeldi, la Parete degli Abbracci, che permetterà agli ospiti di ricevere le visite dei parenti. Di seguito, le parole della vicesindaca e assessora:

“Ieri a Villa Richeldi è stata inaugurata la Parete degli Abbracci. Una grandissima emozione assistere all’ incontro tra un nipote e la amata zia. Due mani che si tendevano verso altre due mani, bramose e affamate di toccarsi, di stringersi, di accarezzarsi, di lasciarsi andare per poi riprendersi. Una mano che accarezzava i capelli incanutiti di una donna che, pur piegata dall’età, sembrava vibrare al ritmo musicale di quelle carezze, quasi fosse uno strumento suonato con dolce maestria , da mani delicate e piene di passione. Quanto affetto è passato tra quelle mani, quanti ricordi saranno riafforati mentre la musica di quelle carezze pareva cullare quella nonna! Per me quella non sarà più la Parete degli Abbracci, perché la parete divide. Invece sarà il Ponte degli Abbracci perché il ponte unisce quelle mani che per tanto tempo sono rimaste a digiuno di carezze di altre mani La pandemia è stata ed è anche questo: è fame di abbracci, di carezze, di parole che possono esprimersi solo nel silenzio di un contatto fisico. Ringrazio il coordinatore e tutto il personale di Gulliver per avere reso possibile tutto questo. Il mondo nuovo comincia anche dai ponti che sapremo costruire e dagli abbracci che sapremo dare”.