Controllo della velocità, operazione “Speed”: in provincia di Modena oltre 400 multe

Dal 19 al 25 aprile scorso, in concomitanza di analoghi servizi predisposti in tutti i paesi aderenti alla rete di cooperazione tra le Polizie Stradali Roadpol, anche nella provincia di Modena sono stati effettuati numerosi servizi per il contrasto al comportamento della velocità eccessiva alla guida di veicoli, causa frequente di incidenti con esiti gravi o addirittura mortali per le persone coinvolte.

Nella provincia di Modena, in particolare, i servizi di controllo della velocità sono stati effettuati sulle principali direttrici di traffico (via Emilia, SS. 12 dell’abetone e del Brennero, strada Nazionale per Carpi, via vignolese, via Giardini, oltre alle tangenziali e strade di scorrimento insistenti sui centri urbani maggiori), con l’utilizzo delle apparecchiature elettroniche in dotazione.

Sono state rilevate oltre 400 contravvenzioni, di cui 77 contestate ai rispettivi conducenti mediante rilievi con apparecchiatura tipo Telelaser, mentre con apparecchiatura tipo Autovelox sono state registrate 332 violazioni al limite di velocità. In un caso è stata registrata l’immagine di un veicolo ad una velocita di oltre 150 km/h mentre percorreva una strada in cui era imposto il limite massimo di 70 km/h.

