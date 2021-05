Finale Emilia, al liceo Morandi seconda edizione del progetto “Cantieri di legalità e Cittadinanza”

FINALE EMILIA – Per il secondo anno consecutivo, dal 10 al 28 maggio, il liceo scientifico M. Morandi di Finale Emilia, in collaborazione con l’associazione Caracò, ha promosso il protagonismo dei suoi studenti con la proposta di un ciclo di incontri con personalità del mondo accademico, della cultura e della Società Civile per sei qualificati momenti di conoscenza e di sintesi sulle principali tematiche della II edizione del progetto di educazione alla legalità “Cantieri di legalità e Cittadinanza”.

Quattro le tematiche oggetto dei moduli di progetto:

– Il bullismo: come riconoscerlo come prevenirlo

– I falsi miti delle mafie

– Il femminile nella criminalità mafiosa

– Sostenibilità, Lavoro & Salute [Una Chiesa che non tace].

Il progetto si conclude con una rassegna di sei incontri (alcuni dei quali si sono già svolti) per permettere agli studenti e alle studentesse di entrare in contatto con testimonianze e contributi scientifici di grande spessore:

– Antonio Nicaso, docente universitario nelle Università americane e autore di libri di successo internazionale [lunedì 10 maggio]

– Walter Ganapini, ambientalista, Giuseppe Giove, generale dei carabinieri forestali, impegnato in indagini per la tutela del territorio ed Elisabetta Angelucci, formatrice e giornalista [lunedì 17 maggio]

– Don Giacomo Panizza, presidente e fondatore della Comunità “Progetto Sud”, docente all’Università della Calabria con laurea ad honorem [venerdì 21 maggio],

– Rinalda Montani, Docente di Pedagogia speciale presso il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia dell’Università di Padova. presidentessa di Unicef Padova e Nadia Tencheni, Ispettrice della Polizia, Responsabile della Sezione Politiche delle Comunicazioni di Padova [venerdì 21 maggio]

– Ombretta Ingrascì, ricercatrice in Sociologia all”Università Statale di Milano e autrice di pubblicazioni sul fenomeno mafioso [venerdì 28 maggio]

– Antonello De Oto, prof. avv. dell’Università di Bologna e Salvo Ognibene, dott. in Giurisprudenza, autore di ricerche e pubblicazioni sul fenomeno mafioso e saggista [venerdì 28 maggio].

Gli eventi conclusivi del progetto accolgono al proprio interno il ricordo della strage di Capaci. Per fare memoria della Giornata della Legalità [23 maggio], gli studenti dedicheranno lunedì 24 maggio un minuto di silenzio al sacrificio di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e degli agenti della scorta uccisi insieme ai due giudici, straordinari esempi di etica del dovere e di impegno civile. Gli incontri rappresentano per la comunità del liceo Morandi una tappa importante nel percorso di crescita civica, individuale e collettiva, in linea con le direttive ministeriali per il nuovo insegnamento dell’educazione civica nelle scuole dei diversi ordini.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017