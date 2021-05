Finale Emilia, Unifer Navale: Fiorini e Golinelli (Lega) incontrano l’ad di Fincantieri

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, i deputati della Lega Benedetta Fiorini, segretaria della commissione Attività Produttive, e Guglielmo Golinelli, membro della commissione Agricoltura, intervengono sul caso Unifer Navale:

“La Lega sta seguendo fin dal primo giorno la vicenda della Unifer Navale di Finale Emilia. Abbiamo incontrato l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, che ha manifestato la disponibilità a trattare con Regione e governo per preservare i posti di lavoro all’interno di un nuovo progetto di sviluppo industriale. L’obiettivo da perseguire con tutte le forze è tutelare i livelli occupazionali e il know-how tecnologico del territorio, sventando qualsiasi ipotesi di ricaduta negativa su un tessuto produttivo che, invece, va valorizzato e rilanciato, in particolare in vista di un graduale ma deciso processo di ripartenza economica dell’intero Paese. Bisogna lavorare senza sosta per favorire un dialogo costruttivo che consenta di giungere ad una soluzione positiva della vicenda, coinvolgendo e responsabilizzando tutti gli attori istituzionali”.