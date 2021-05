In vacanza in Riviera, su Facebook la pagina Emilia-Romagna Responsabile pubblica le migliori offerte

E’ un’iniziativa che permetta agli albergatori di ripartire senza intermediari che si prendono una parte dell’utile. Per questo sul gruppo Facebook Emilia-Romagna Responsabile è stato deciso che, per agevolare le famiglie ad andare in vacanza nella nostra riviera romagnola saranno pubblicate le offerte degli hotel più a buon mercato.

“Ci teniamo a precisare che il gruppo non ci guadagnerà un solo euro- spiega uno degli amministratori del gruppo, Andrea Casoni-Le offerte saranno visibili su questo gruppo e sulla pagina EmiliaRomagnaDaVivere con cui collaboriamo. Questo ci permette di andare incontro alle esigenze delle persone, ma anche degli albergatori e dei loro tanti collaboratori. I post saranno tutti condivisi e concordati dal gruppo e quindi dagli admin in collaborazione con gli albergatori che ci manderanno le loro offerte. Questo è il nostro contributo alla ripartenza e ad un settore in ginocchio da oltre più di un anno, ognuno credo debba fare la propria parte in modo da ritornare presto alla normalità. Cerchiamo di andare sulla nostra riviera”.

