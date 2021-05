La storica Chiara Colombini presenta il libro “Anche i partigiani però…”

Il fact- checking, la verifica puntigliosa dei fatti, delle fonti, è porre una tesi, un discorso pubblico, una teoria, una notizia al vaglio di prove tangibili e analisi critica, con particolare riferimento a quanto viene diffuso tramite la Rete. Questo metodo, tipico del giornalismo investigativo, lo ritroviamo nella collana dedicata dalla Casa editrice Laterza alla divulgazione della storia contemporanea in Italia e curata dallo storico Eric Gobetti.

Chiara Colombini, entra a pieno titolo nella collana, con la sua ultima fatica editoriale “ Anche i Partigiani però…” . L’autrice, ricercatrice all’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea sarà ospite di LIBRI&AUTORI, rassegna culturale a cura dell’ ANPI Provinciale Modena, venerdì 21 maggio, alle ore 18.30, in diretta sulla pagina Facebook e sulla piattaforma Zoom.

Ad aprire l’appuntamento il Presidente ANPI Provinciale Modena, Lucio Ferrari, mentre sarà Paolo Rocca, della segreteria di ANPI provinciale Modena, e Metella Montanari, direttore del “Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Modena” a coordinare l’incontro ponendo domande all’autrice.

In un Paese come l’Italia dove il revisionismo storico, soprattutto a partire dagli anni 90’ del secolo è sempre in agguato accumulando pericolose imprecisioni e fake news , diventa quanto mai importante il lavoro di storici come Eric Gobetti, Carlo Greppi e Chiara Colombini. Colombini, in particolare, si è posta il compito di restituire prospettiva storica al dibattito pubblico sulla Resistenza e specialmente sui Partigiani che sembrano essere sempre più spesso bersaglio di una narrazione storica distorta, vittima di luoghi comuni alimentati da coloro che vorrebbero accantonare le responsabilità storiche di un Regime totalitario e delle sue scellerate scelte.

Al “coro assordante”, come lo definisce l’autrice, che accusa i Partigiani si essere stati superflui nella lotta per sconfiggere i nazi-fascisti, di aver utilizzato metodi terroristici, di aver causato rappresaglie sui civili innocenti e dopo la Liberazione di essere stati autori di vendette, Colombini risponde in modo sintetico ed allo stesso tempo puntuale rimandando al contesto nel quale i Partigiani hanno imbracciato le armi per usarle contro tedeschi e fascisti contando sull’appoggio della popolazione pur ”su un equilibrio delicato e fragile, che deve essere continuamente rinegoziato”.

Un libro che affronta il tema con coraggio, utilizzando un linguaggio chiaro e che si rivolge a tutti coloro che cercano la verità storica e non di comodo. Per questo, forse, ha scatenato polemiche tra coloro che preferiscono, invece, alimentare

mistificazioni.

Per partecipare occorre scaricare l’ App ZOOM e collegarsi, non prima delle ore 18.20 di Venerdì’ 21 Maggio 2021, cliccando sul seguente link: JoinZoomMeeting https://us02web.zoom.us/j/89707831416 pwd=UThtUDVhVFVtU09Lb2srZEU4OERhUT09

Spazio anche ad interventi e domande del pubblico, prenotate tramite la chat. La diretta dell’iniziativa può essere seguita (o vista successivamente) sulla pagina Facebook di ANPI Provinciale Modena.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017