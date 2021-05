Mirandola, Negro, Tassi e Raisi (Pd): “Serve nomina primario Ortopedia”

“Depositata una interrogazione consigliare in Unione per sapere quali sono i tempi entro i quali sarà bandito il concorso per il nuovo direttore di Ortopedia dopo il pensionamento dell’attuale primario e quali sono i programmi di investimento sull’Ortopedia di Mirandola”: ecco la nota congiunta del capogruppo Paolo Negro, del presidente e del vicepresidente della Commissione Consiliare Servizi Sociali e Sanitari dell’ Unione Comuni Modenesi Area Nord Carlo Tassi Carlo e Orville Raisi dopo il pensionamento del Dott. Boselli.

Come noto, il piano di potenziamento dell’Ospedale di Mirandola, punto qualificante del nostro impegno in questa legislatura, passa anche dal superamento delle Aree omogenee attraverso il ripristino delle Unità Operative Complesse, ossia i Reparti, l’assegnazione a queste dei rispettivi Direttori di Struttura Complessa, i Primari e la cessazione dei “primari a scavalco” con l’Ospedale di Carpi.

Scelta confermata dall’approvazione dell’ordine del giorno del luglio del 2020 in Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, dove si è stabilito che gli Ospedali di Mirandola e di Carpi sono dello stesso livello. Pur nelle difficoltà dettate dall’emergenza Covid, l’Azienda Sanitaria ha iniziato ad operare scelte conseguenti ed importanti, con i concorsi e le nomine dei nuovi primariati di Chirurgia, di Pneumologia e di Ostetricia/Ginecologia dedicati all’Ospedale di Mirandola.

Un percorso positivo che necessità però di una coerente continuità di azioni. L’imminente pensionamento del Primario di Ortopedia dell’Ospedale di Mirandola pone l’esigenza che sia bandito rapidamente il relativo concorso per la nomina del nuovo Primario, con adeguate risorse umane e tecnologiche: la pesante ricaduta dell’emergenza Coronavirus sull’attività dell’Ortopedia di Mirandola impone l’esigenza, per il suo ritorno alla normalità e per la crescita prevista del reparto, di avere preso il nuovo Primario.

L’investimento atteso sull’Ortopedia dell’Ospedale di Mirandola ha anche il fondamentale scopo e beneficio di ridurre il fenomeno della mobilità passiva verso altri territori extra Regione, che genera una pesante duplicazione delle spese. Pertanto deve essere visto come un investimento che si ripaga ampiamente, un motivo in più per serrare i tempi.