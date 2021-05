Novi e Soliera, sisma 2012: benemerenza per i gruppi comunali delle Terre d’Argine

SOLIERA, CARPI, CAMPOGALLIANO, NOVI DI MODENA – In occasione del nono anniversario del terremoto del 2012, durante l’ultimo Consiglio dell’Unione, svoltosi il 19 maggio, è stata conferita ai gruppi comunali delle Terre d’Argine la benemerenza rilasciata dal dipartimento di Protezione Civile e dalla presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sindaco di Novi di Modena, Enrico Diacci, commenta così la Benemerenza ricevuta dai gruppi comunali delle Terre d’Argine:

“Un anniversario racchiuso in un attestato che va oltre il semplice riconoscimento e che evoca in tutti noi tante emozioni. Tra le tante, due sono quelle che mi sento di condividere. La prima è un profondo senso di riconoscenza per il nostro gruppo comunale di Protezione Civile, che ci accompagna, protegge e sostiene in tutti quei momenti di difficoltà che, come comunità, attraversiamo e stiamo attraversando. La seconda è il senso di orgoglio per come sta procedendo la ricostruzione privata. Già qualche tempo fa abbiamo comunicato di essere scesi sotto le venti pratiche, tutte comunque istruite e con le situazioni più complesse ormai alle spalle. Una ricorrenza che racchiude un profondo senso di tristezza per la tragedia che ci ha colpito ma che ci da anche la forza e il coraggio di affrontare la grande sfida di oggi con la stessa convinzione: solo uniti ce la possiamo fare e sarà uniti che ce la faremo!”