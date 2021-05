Primo premio per l'”Esperimento del cavolo” degli studenti della Bassa

Gli studenti del IV anno per il Diploma professionale di “Tecnico di cucina” del CFP Nazareno di Carpi (MO) hanno aderito con grande interesse alla XXVI edizione de “Il peso delle idee” promosso dal Museo della Bilancia di Campogalliano e si sono classificati 1° tra gli Istituti Superiori di Secondo Grado.

“Giovani Youtuber per la scienza” è stata l’occasione per stimolare i ragazzi a divulgare le loro conoscenze tecniche adottando nuove forme narrative. Dalla scelta del tema, alla realizzazione dell’esperimento di cucina; dalla scrittura dei testi alla scelta della musica, il video “Esperimento del Cavolo” è stato interamente prodotto da loro e apprezzato come migliore elaborato. Il format che hanno realizzato si è posto l’obiettivo di spiegare, attraverso semplicissimi esperimenti di cucina, come la cucina possa essere intesa come un vero e proprio laboratorio chimico. Convinti che oggi il cibo non debba essere solo buono da mangiare e bello da vedere, ma che debba essere accompagnato anche da un’adeguata comunicazione digitale per raggiungere i loro coetanei e incuriosirli sulle logiche di funzionamento della scienza.

Il fine è stato quello di catturare l’attenzione dei loro coetanei andando a scovarli laddove spesso si trovano: davanti allo schermo. “Sono orgogliosa di aver guidato i ragazzi del IV anno di cucina del CFP Nazareno nella progettazione di questo video”, racconta Papotti Chiara, docente di Cibo e Comunicazione che ha seguito i ragazzi. “In un anno fuori dall’ordinario siamo riusciti a realizzare un progetto condiviso che li ha fatti sentire protagonisti. Lavorare insieme, fare squadra, progettare fianco a fianco dopo mesi di distanziamenti è la migliore conquista che potessimo ottenere! La scuola in presenza rimane un valore da difendere, armati di pentole e sorrisi.” Con un “ESPERIMENTO DEL CAVOLO” raggiungono lo scalino più alto del podio e condividono con tutti la loro immensa soddisfazione.

Per vedere il video: https://www.youtube.com/watch?v=KVtXj-Z8H20

