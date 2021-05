Ravarino, a Rami un’auto colpisce una vettura in sosta e si ribalta

RAMI – Si è verificato nella mattinata di mercoledì 19 maggio, a Rami, frazione di Ravarino, un incidente che ha visto coinvolte due auto, una delle quali era parcheggiata in sosta lungo via Maestra, in prossimità della banca. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale dell’Unione del Sorbara, sul posto in seguito allo scontro tra le due vetture, un’auto, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo e sarebbe finita contro quella parcheggiata in sosta, ribaltandosi. Secondo quanto riferito dalla Polizia, non ci sarebbero, però, feriti gravi.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017