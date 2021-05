Riqualificati tratti di manto stradale a Bomporto, Solara e Sorbara

BOMPORTO- Un importante intervento di riqualificazione del manto stradale ha avuto inizio questa settimana sul territorio bomportese. I lavori, che dovrebbero concludersi nel mese di maggio, interessano i tre centri e in particolare saranno asfaltati tratti di strada in via Leonardo da Vinci a Solara, via Cristo a Sorbara, via Gorghetto e via Padella a Bomporto.

Questi interventi si aggiungono ai già annunciati lavori che riguarderanno, sempre a Solara, via 1° Maggio e via Borsari.

L’Amministrazione comunale ricorda che questi interventi rientrano nel più ampio programma asfaltature, potenziato e implementato a partire dallo scorso anno, che quest’anno vede a bilancio stanziamenti fortemente aumentati; è importante sottolineare che si tratta di un piano articolato e progressivo che procede per step successivi, quindi alle vie oggetto di questi interventi ne seguiranno mano a mano altre.

La manutenzione stradale programmata renderà necessaria la modifica temporanea della viabilità: fino al termine dei lavori verrà istituito il senso unico alternato, con limite di velocità a 30 km/h e divieto di sosta nelle aree limitrofe al cantiere in via Leonardo da Vinci e in via Cristo, mentre la viabilità sarà temporaneamente interrotta in via Gorghetto e in via Padella.

