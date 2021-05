River litter: arriva a Modena il monitoraggio scientifico dei rifiuti lungo i fiumi

MODENA – Sabato 8 maggio il circolo Legambiente “Angelo Vassallo” di Modena organizza il primo river litter modenese, ovvero un monitoraggio scientifico dei rifiuti presenti sulla sponda di un fiume del territorio.

Si tratta di una sperimentazione innovativa organizzata in queste settimane da Legambiente in tutta Italia, lungo le sponde dei fiumi e anche lungo la costa (dove viene chiamata marine litter): i volontari si occupano di un’area limitata di territorio, dividendola in porzioni e analizzando tutti i rifiuti in essa presenti, dai più grandi ai più fini, classificandoli successivamente a seconda della tipologia. L’esito dell’attività restituisce una fotografia dei rifiuti che vengono trasportati dal fiume, quindi raccolti dalle acque e potenzialmente trasportati fino alla foce.

L’appuntamento per sabato 8 maggio è fissato alle ore 16:00 presso la spiaggia del Panaro in prossimità dei laghetti Vivinatura di San Donnino, a Modena. L’attività si concluderà alle 18:00 con un piccolo ristoro. Per partecipare è necessario pre-iscriversi gratuitamente entro la mattina del giorno stesso, utilizzando il form disponibile a questo link.

Per i partecipanti in partenza da Modena è prevista la possibilità di aggregarsi alla comitiva che partirà in bici alle 15:00 dal piazzale dell’Errenord (viale Gramsci-cavalcavia Mazzoni) e che toccherà le seguenti fermate: Piazza Roma (ingresso accademia) (15:05), Morane-Supercinema Estivo (15:15), Morane-Esselunga (15:20), Morane-La Rotonda (15.25), rotonda Nuova Estense-Gherbella (15:30), San Donnino (15:50).

