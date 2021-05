Sisma 2012, Barcaiuolo (Fdi): “Tutelare lavoratori assunti per ricostruzione”

MODENA- Tutelare i lavoratori precari assunti nella fase della ricostruzione successiva al terremoto del 2012.

A chiederlo, con un’interrogazione rivolta al governo regionale, è Michele Barcaiuolo di Fratelli d’Italia.

Alla fine di quest’anno, spiega il consigliere, “scadono i contratti dei 389 lavoratori precari impegnati negli incarichi necessari per la ricostruzione dell’Emilia-Romagna terremotata: fra questi ci sono geometri, architetti, ingegneri e il personale amministrativo attivo nei vari enti, oltre a figure impegnate nel sociale (come chi si occupa dei rimborsi relativi alle spese di locazione dei cittadini terremotati)”.

“Il decreto legge 104 del 14 agosto 2020- rimarca poi il consigliere- all’articolo 57 introduce le giuste proroghe ai contratti di lavoro in corso ma anche l’avvio della definitiva stabilizzazione del personale precario assunto per la ricostruzione post sisma: con i commi 8, 9, 10,11 e 12 del decreto vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 tutti i vari i contratti a tempo determinato in essere nei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto”.

Barcaiuolo vuole quindi sapere dall’esecutivo regionale quali azioni verranno attivate a tutela di questi lavoratori; chiede poi, nello specifico, se la Regione Emilia-Romagna stia collaborando con gli organi competenti per arrivare alla stabilizzazione di queste persone, “come, peraltro, prescritto– sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia- dallo stesso decreto 104 del 2020”