Superbonus e detrazioni fiscali sulla casa, il 21 maggio webinar di Cna Modena

Come funziona lo sconto in fattura degli interventi agevolati fiscalmente come il superbonus, il miglioramento delle facciate o più semplicemente le ristrutturazioni? In che cosa consiste la cessione del credito? Sono solo alcune delle domande alle quali verrà data risposta domani, venerdì 21 maggio, alle 17, nel corso di un webinar organizzato da Cna Modena.

A spiegare tutti questi meccanismi sarà Claudio Carpentieri, responsabile fiscale di Cna Nazionale, che darà anche i suggerimenti giusti per ottenere il massimo vantaggio dalle detrazioni fiscali in essere per l’abitare sicuro e sostenibile. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti previa iscrizione sul sito www.mo.cna.it

