Un nuovo parco a San Felice: Medipark pronto all’inaugurazione

SAN FELICE – Nasce alle porte di San Felice sul Panaro, in via Perossaro 173, un nuovo parco, firmato Vivai Mediplants, che mette a disposizioni esclusive aree attrezzate per grigliate o picnic all’aria aperta. Immerso nel verde e contornato da splendide piante ornamentali, si legge nel post dell’Amministrazione comunale di San Felice, il Medipark è ideale per accogliere gruppi di amici, famiglie e turisti. Con i suoi 20.000 metri quadrati di parco, il Medipark si appresta a diventare luogo di incontro e svago per tutta la comunità sanfeliciana e dintorni. Per i più piccoli, e non solo, verrà inaugurata anche la Medifarm, la fattoria all’interno del parco che offre numerose attività ludiche e che già ospita l’asinello, il pony, le caprette e gli alpaca.

Per avere maggiori informazioni sulla data dell’inaugurazione e sul parco seguire la pagina: https://www.instagram.com/vivaimediplants/

Di seguito, alcune immagini del nuovo parco:

