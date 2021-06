Bomporto, il Consiglio Comunale torna a riunirsi in presenza

Il Consiglio Comunale di Bomporto torna in presenza e per la prima volta si terrà nella Sala del Consiglio recentemente oggetto di restauro, al pari dell’intera sede municipale di via per Modena 7.

Mercoledì 30 giugno alle 21 è convocato in seduta straordinaria il Consiglio comunale di Bomporto e, per la prima volta dal 2012, i Consiglieri si riuniranno nella storica sala affrescata e decorata, per un civico consesso che assume ancora di più il significato del ritorno alla normalità.

In apertura della seduta, è inoltre prevista la presentazione al Consiglio del nuovo Comandante della Polizia Locale Luca Di Niquili.

Questi i temi trattati nel corso della seduta:

1. surroga del Consigliere dimissionario Scano Simone;

2. commissione per la formazione dell’albo dei giudici popolari – surrogazione membro dimissionario;

3. variazioni di bilancio 2021-2023 ai sensi art. 175 e 187 del D. lgs. 267/2000 – provvedimenti;

4. regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva per l’anno 2021 – provvedimenti;

5. nomina del revisore unico dei conti – provvedimenti;

6. convenzione fra il Comune di Bomporto e la Fondazione Ater per la gestione in forma congiunta e coordinata delle attività teatrali e di spettacolo presso il cinema-teatro comunale per gli anni 2021-2024 – approvazione e conseguenti provvedimenti;

7. interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Uniti per Bomporto” in data 17 maggio 2021 prot. 6764 avente ad oggetto: “sensibilizzazione dei cittadini sull’abbandono delle deiezioni animali e mascherine protezione Covid”;

8. interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Idee in movimento Bomporto e frazioni” in data 19 maggio 2021 prot. 6899 avente ad oggetto “Chiarezza nella costituzione a parte civile del Comune nel processo ‘Strade al veleno’”;

9. interrogazione a risposta scritta presentata dal Gruppo consiliare “Idee in movimento Bomporto e frazioni” in data 26 maggio 2021 prot. n. 7306 avente ad oggetto: “Stato avanzamento lavori messa in sicurezza idraulica e miglioramento gestione piene sul sistema Naviglio-Panaro, interessanti il Comune di Bomporto;

10. interrogazione presentata dai Gruppi consiliari “Bomporto Solara Sorbara Insieme” e Uniti per Bomporto” in data 24 giugno 2021 prot. n. 8988 del 25/06/2021 avente ad oggetto: “Approfondimento sulla comunità straniera nel Comune di Bomporto”;

11. Comunicazione del Sindaco in merito alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Opera Pia Avv. Giuseppe Fregni” di Solara in rappresentanza del Comune di Bomporto.

