Bomporto, lavori di rifacimento della fognatura in via Ravarino Carpi

BOMPORTO- Sono stati approvati dalla Giunta bomportese i lavori di rifacimento della fognatura in via Ravarino Carpi a Bomporto progettati da Aimag Spa. In particolare i lavori interesseranno il tratto di via Ravarino Carpi compreso tra via Adige, via Arno e via Cimarosa.

Per l’esecuzione dei lavori di scavo verrà chiusa la carreggiata Nord di un tratto di via Ravarino Carpi dal 7 giugno al 16 luglio.

Queste le altre modifiche alla viabilità:

obbligo di svolta a sinistra all’intersezione di via Adige e via Ravarino Carpi per i veicoli circolanti con direzione carreggiata Nord;

obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita su via Ravarino Carpi con segnalazione di strada chiusa all’accesso di via Boccherini;

in via Paganini interdetta l’uscita su via Ravarino Carpi con segnalazione di strada chiusa all’accesso di via Boccherini;

istituito in via Paganini un doppio senso di circolazione e divieto di sosta permanente sui due lati

interdizione all’accesso di via Cimarosa ai veicoli provenienti da via Ravarino Carpi

