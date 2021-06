Covid, sono ancora 170 gli operatori sanitari modenesi che rifiutano il vaccino

MODENA – Sono ancora 170 gli operatori sanitari di Modena no vax, che hanno, quindi, almeno per il momento, rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Il numero rimane sostanzialmente lo stesso rispetto a quello registrato prima delle iniziative di sensibilizzazione messe in atto dall’Azienda Usl di Modena (178). Come spiega il direttore generale dell’Ausl di Modena, Antonio Brambilla, “siamo tenuti a segnalare ai rispettivi ordini chi rifiuta la vaccinazione. La normativa prevede che, se non si riesce a ricollocarli, vengono sospesi senza stipendio”.

