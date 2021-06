Disabile in carrozzina cade per la buca sulla ciclabile a Finale Emilia, salvato dopo tempo

FINALE EMILIA – Brutta avventura, finita bene per fortuna, per un giovane disabile di Finale Emilia, Il ragazzo, che si sposta sulla sedia a rotelle, mercoledì pomeriggio è incappato in una buca mentre percorreva la pista ciclabile. Una ruota è rimasta incastrata e la carrozzina si è ribaltata, finendo a terra con il giovane legato, che è finito a testa in giù. Non riusciva più a tirarsi su, e non è bastato l’aiuto dei prima passanti. La situazione si è risolta dopo molto tempo, troppo, visto che il ragazzo nel frattempo è rimasto nella pericolosa e scomoda situazione. Il ragazzo sta bene anche se ha molti tagli, è caduto in mezzo dove c’erano le ortiche!

L’accaduto lo racconta una sua amica su Facebook:

pista ciclabile di finale emilia ore 14 un ragazzo in sedia rotelle è stato ritrovato a testa in giù ribaltato nel fosso a causa di questo “buco” due ragazzi si sono accorti in tempo mentre passavano in bicicletta hanno tentato di tirarlo su ma era praticamente impossibile dato che si trattava di una sedia a rotelle di quelle moderne! Con l aiuto di un altro ragazzo e una signora sono stati a tenerlo calmo e cercare di tenerlo coperto dal caldo aspettando l arrivo dei soccorsi. Il destino ha voluto che era di passaggio un signore che conosceva il ragazzo e anche il padre riuscendo a contattarlo e farlo arrivare lì, sono riusciti a slegarlo e con molta forza tirarlo fuori! Io ora mi domando: “Ma se al posto di un fosso secco ci fosse stato un fosso con del acqua che fine avrebbe fatto quel povero ragazzo? Chiedo di far girare e ringrazio a quei ragazzi e alla signora di aver mantenuto la calma e aver fatto di tutto in quel momento invece di perdere la calma! È un buco dove ci passa benissimo un adulto e purtroppo bisogna sempre che succeda qualche disgrazia prima di far qualcosa! Sarà segnalato tutto al Comune di Finale Emilia con tanto di foto della disgrazia ma non era proprio il caso di mettere la foto, sarà presentata a chi di dovere! È una vergogna

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017