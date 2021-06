Il futuro della scuola dell’infanzia, se ne parla col ministro Bianchi e il governatore Bonaccini

Quali le prospettive e i futuri possibili per la comunità educante che si rivolge alla fascia delle bambine e dei bambini nei loro primi, fondamentali anni di vita? È questo l’interrogativo aperto che farà da guida all’incontro promosso dal Progetto Focus 06 in programma mercoledì 9 giugno, su piattaforma digitale, che vedrà protagonisti il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. A partire dalle ore 15 ci si potrà collegare (previa iscrizione su bit.ly/comunitaefuturo) per seguire un confronto di idee sul tema “Comunità e futuro. Quali politiche educative e di welfare per la comunità educante?”.

Sotto la conduzione dell’autrice televisiva Ilenia Ferrari (“Le parole della settimana” di Massimo Gramellini, Rai3), con il ministro Bianchi e il presidente Bonaccini si confronteranno Silvia Menabue, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Marco Rossi Doria, presidente dell’Impresa sociale “Con i Bambini”, e Paola Guerzoni, assessora all’Istruzione dell’Unione Terre d’Argine. L’incontro prevede la restituzione grafica in presa diretta a cura del visual designer Alessandro Bonaccorsi e la proiezione di un video che raccoglie le testimonianze dirette di genitori e operatori del settore, in rappresentanza dei soggetti pubblici e privati partner del progetto Focus 06.

Dal 2018 ad oggi, nel territorio dei quattro comuni dell’Unione Terre d’Argine (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera), il Progetto “Focus 06: una comunità per il benessere dell’infanzia” ha messo in rete 23 soggetti che si occupano della fascia delle bambine e dei bambini da 0 a 6 anni. Sono stati innumerevoli e articolati gli interventi socio-educativi a favore di bambini della fascia 0-6 anni e delle loro famiglie, volti alla promozione del benessere educativo, alla prevenzione del disagio e all’attivazione di interventi in situazioni di povertà educativa. In tre anni, che comprendono anche il periodo dell’emergenza sanitaria e della chiusura delle scuole per pandemia, il periodo dell’emergenza sanitaria e della chiusura delle scuole per progetto ha fatto da veicolo di una fioritura di eventi, iniziative, attività: alcune più mirate ai Nidi e alle Scuole dell’Infanzia (laboratori, centri estivi), altre più a sostegno della genitorialità, altri ancora sono stati interventi trasversali per insegnanti ed educatori (formazione, valutazione). E ancora eventi legati alle fragilità, il sostegno ai bambini disabili e ai bambini stranieri.

Dall’esperienza del progetto Focus 06 sono nati legami rinforzati dalla conoscenza e dalla collaborazione, sono stati sottoscritti protocolli d’intesa per supportare un’operatività quotidiana con regole condivise, sono stati redatti accordi relativi a situazioni di grave disabilità e alto rischio di esclusione educativa. Nel complesso è stato percorso un tratto di strada importante che ha fatto maturare disponibilità, attenzioni, aperture e soprattutto la consapevolezza che il lavoro di rete si può coniugare, traendone benefici, con la mission di ciascuno.

