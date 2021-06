Il meteorite “Cavezzo” consegnato al museo di Scienze Planetarie di Prato

CAVEZZO – Il meteorite “Cavezzo” è stato consegnato al museo di Scienze Planetarie di Prato e, in particolare, al direttore Marco Morelli, dall’astronomo Daniele Gardiol, insieme all’astrofisico di Inaf Mario Di Martino e da Giovanni Pratesi dell’università di Firenze, che ha già studiato il meteorite in quanto esperto di mineralogia. Il meteorite era stato ritrovato nei giorni successivi al capodanno 2020 da Davide Gaddi mentre era a passeggio con la cagnolina Pimpa. Intanto, hanno scelto Cavezzo per svolgere la loro assemblea ordinaria i soci dell’associazione di promozione sociale Meteoriti Italia, che promuove la conoscenza delle meteoriti e la loro valorizzazione. L’appuntamento si è svolto domenica 13 giugno.

