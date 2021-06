Il saluto degli appassionati di meteoriti a Cavezzo. Con un ringraziamento speciale ai cittadini

L’associazione Meteoriti Italia, associazione per promuovere la conoscenza delle meteoriti, organizza a Cavezzo la sua assemblea annuale domenica 13 giugno presso la sala della biblioteca comunale. E’ previsto anche un sopralluogo sui luoghi del ritrovamento della stella cometa caduta a Capodanno, trovata da Davide Gaddi e dalla sua cagnolina Pimpa.

La scelta non è causale, si vuole omaggiare la città che porta il nome del nuovo meteorite trovato in Italia, Cavezzo, appunto, e ringraziare i suoi cittadini per la straordinaria accoglienza riservata agli studiosi e ai ricercatori. Notevole il contributo dato anche da noi del quotidiano Sul Panaro.Net, per la corretta e fondamentale diffusione delle informazioni, creando un ottimo ambiente per la ricerca. Una esperienza da valorizzare per i futuri casi di ricerche in altri luoghi, specie nei piccoli paesi dove la caduta e il ritrovamento di un meteorite costituiscono un plus non da poco. In tanti, per via dei frammenti ritrovati che si chiamano “Cavezzo”, conoscono ormai il nome del paese.

Con una curiosità: il triangolo tra Cavezzo, Modena e Vigarano Mainarda c’è una particolare densità di caduta meteorite e stelle cadenti. Se ne vedono spesso in questa area che particolarmente… stellare

