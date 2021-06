Il Ponte nuovo di Bomporto si illumina di rosso nella Giornata del Donatore di Sangue

Lunedì 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, il Ponte nuovo di Bomporto si illuminerà di rosso. L’Amministrazione comunale ha infatti aderito all’iniziativa di Avis, per rendere omaggio ai donatori e per sensibilizzare sul valore del dono del sangue, un gesto volontario che rappresenta una risorsa fondamentale per garantire il diritto alla salute di chi ne ha bisogno.

La presenza di Avis sul territorio bomportese sarà quindi visibile in uno dei simboli del paese, illuminato di rosso per ringraziare le persone che con la loro generosità, anche in un anno complicato come quello che abbiamo vissuto, hanno tenuto accesa la fiamma della solidarietà.

I dati della raccolta di sangue e plasma nel 2020 in provincia di Modena parlano di oltre 56mila donazioni, a livello locale notevole è stato il contributo di Avis di Bomporto, che lo scorso anno ha raggiunto 243 donazioni totali,di cui 178 di sangue e 65 di plasma.

