Non solo Ciclovia del Sole: ecco tutti i percorsi ciclabili della Bassa modenese nella Bike Map

Non solo Ciclovia del Sole, ecco tutti i percorsi ciclabili della Bassa modenese nella Bike Map. L’Unione Comuni Area Nord ha realizzato una mappa che unisce 57 km di vari percorsi, collegati tra loro, tutti in pianura, per viaggiare nella tranquillità della campagna modenese, in mezzo alla natura in tutta sicurezza.

Mercoledì 9 giugno si è tenuta la presentazione ufficiale della Bike Map della Bassa Modenese alla presenza dei giornalisti che sono stati accolti dal sindaco del Comune di Mirandola, Alberto Greco, dall’assessore all’Ambiente dell’UCMAN, Carlo Casari,nonché sindaco del Comune di San Possidonio e dall’assessore all’Ambiente del Comune di Concordia, Marco Ferrari.

Dopo un breve saluto da parte degli amministratori Sabrina Rebecchi, Sonja Marchesi dei Servizi CEAS “La Raganella” – Politiche Ambientali dell’UCMAN e Fabio Zara di eGO eBike di Nonantola hanno fatto provare ai giornalisti un tratto dell’itinerario proposto dalla Bike Map, precisamente il tratto Mirandola – San Possidonio fino a raggiungere l’area verde delle Cave di Budrighello un piccola oasi di natura colori e suoni della campagna modenese. Qui oltre alla quiete e ai colori di una primavera avanzata, tra il fitto del boschetto che circonda le Cave, Daniele Ruosi e Lamia, esperti cuochi del Comune di San Possidonio, avevano preparato una piccola degustazione di prodotti tipici e di stagione dell’Area Nord: una piacevole e meritata sorpresa dopo i km percorsi.

Clicca qui per la mappa navigabile

Ai giornalisti abbiamo voluto far assaggiare un pezzo o esempio dell’ospitalità della Bassa, dove non saranno ancora ultimati i lavori di ristrutturazione della maggior parte degli edifici storici e pubblici, ma nonostante questo, si può trovare tanto di più; come la facile ciclabilità di un territorio di pianura, la scoperta di tante piccole aree naturali o seminaturali che come piccoli gioielli arricchiscono le vaste e sconfinate aree tra campi di mais e frumento, la bellezza di tanti edifici rustici come barchesse e antiche ville che dopo il terremoto hanno rivisto una splendida seconda vita e tanti punti di ristoro o di accoglienza (Fattorie didattiche, Acetaie, Caseifici, Agriturismi ecc.) dove assaporare la buona cucina tipica. La Bike Map vuole offrire ai tanti cicloturisti che grazie alla ciclovia del Sole arriveranno nel nostro territorio, un possibile percorso ad anello tra i 9 Comuni, con anche diverse varianti per arrivare alle zone più interessanti e dove poter passare una piccola pausa di tranquillità e pace tornando a casa più ricchi e più in forma (non solo fisica) di prima!!! Dal 10 giugno presso la sede del CEAS “La Raganella” (Casa della Salute, Piazza Andreoli 59 San Possidonio tel. 0535.29724-29713-29507-29787) tutte le strutture di accoglienza, le agenzie viaggio, fattorie didattiche ecc. dei 9 Comuni potranno ritirare un pacchetto di Bike Map da offrire ai loro ospiti o turisti di passaggio per diffondere al meglio la conoscenza del nostro amato territorio.

La Bassa Modenese è un territorio da scoprire, ricco di natura, storia, tradizioni e buoni sapori. È un’area di passaggio racchiusa tra due importanti rami ciclabili dell’Eurovelo 7 Ciclovia del Sole e dove è piacevole muoversi in bicicletta senza fatica scoprendo le tante aree naturali, i paesaggi rurali gli straordinari tramonti e il buon vivere.

Percorrere la Bassa Modenese vuol dire prendersi tempo lontani dalle città e dal traffico per immergersi nella quiete della campagna modenese. Inoltre diversi edifici storici, in parte ancora in fase di ristrutturazione dopo il sisma del 2012, completeranno il quadro di un territorio dalla storia importante.

La Bike Map della Bassa Modenese è un itinerario proposto dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord per i ciclisti che potranno seguire il percorso proposto scoprendo il paesaggio dei 9 Comuni dell’area nord tra fiumi, boschi, zone umide e campagna, ma avranno anche a disposizione diverse scelte per ulteriori o alternative soste nelle tante aree naturali come le vaste e protette Valli mirandolesi oppure i piccoli ma bellissimi angoli verdi delle Cave di Budrighello di San Possidonio o dell’Oasi Val di Sole di Concordia s/S., allungando il percorso a loro piacimento. Oppure potranno fermarsi in una delle fattorie didattiche, delle acetaie, o in uno dei numerosi agriturismi di alta qualità modenese, dove potranno trovare accoglienza e ottimi piatti.

Questo itinerario ciclistico proposto dai 9 Comuni dell’Area Nord vuole far conoscere ai tanti cicloturisti un territorio accogliente e piacevole adatto ad essere percorso con la bicicletta per cogliere, con tempi lenti, l’anima, la bellezza e la vastità di questi luoghi di campagna.

Clicca qui per la mappa navigabile

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017