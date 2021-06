Sciopero alla Coc Farmaceutici di Rovereto sul Secchia

Lunedì 14 giugno per le ultime 4 ore di ogni turno di lavoro, le lavoratrici e i lavoratori della CoC Farmaceutici degli stabilimenti di Rovereto sulla Secchia e Sant’Agata Bolognese hanno incrociato le braccia per rivendicare il riconoscimento del premio di risultato 2020 in quanto la somma che l’azienda ha erogato è frutto di una serie di dati che secondo i sindacati non sono rispondenti alla reale situazione produttiva.

“La inevitabile protesta arriva nonostante una serie di incontri in cui le RSU e i sindacati hanno evidenziato le criticità, ma l’azienda ad (con 2 mesi di ritardo) non ha voluto rispondere nel merito. Lunedì si è tenuto il presidio sia davanti ai cancelli dello stabilimento di Rovereto sulla Secchia (via Chiesa Sud, 156/F) sia dello stabilimento di Sant’Agata Bolognese (via Modena, 15)”,spiegano i sindacati Rsu Coc Rovereto sul Secchia, Rsu Coc Sant’ Agata Bolognese, Filctem CGIL Modena, Filctem CGIL Bologna, Femca CISL Bologna.

