Amedeo Torresi alla guida del Comando della Tenenza di Mirandola della Guardia di Finanza

La sicurezza e il presidio del territorio, l’aspetto economico della ricostruzione e pure riflessioni sull’andamento pandemico. Sono stati gli argomenti trattati in mattinata, in occasione dell’incontro tra il sindaco di Mirandola Alberto Greco e il sottotenente Amedeo Torresi della Guardia di Finanza, in visita in Municipio per incontrare il primo cittadino. Lo rende noto il Comune.

Il sottotenente Torresi ha assunto il comando della Tenenza di Mirandola – reparto con competenza anche sui comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro, il 7 luglio scorso.

Il neo ufficiale, originario di Bari ed arruolatosi nel Corpo nel 1991, è arrivato nella nuova caserma di via Fulvia dopo una quasi trentennale esperienza, nel ruolo Ispettori, a Bologna ove ha prima svolto servizio in articolazioni dell’allora nucleo di Polizia tributaria deputate al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, delle frodi fiscali e degli illeciti nel comparto della spesa pubblica e successivamente è stato impiegato presso il reparto tecnico logistico amministrativo dell’Emilia-Romagna.

