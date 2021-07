Ciclabile Mortizzuolo – Mirandola, bocciata la proposta Lugli

L’idea è quella, semplice, di offrire un collegamento diretto tra la frazione Mortizzuolo e il suo capoluogo, Mirandola, separate da una manciata di chilometri di pianura. Nulla di apparentemente complicato, eppure il progetto è stato bocciato.

E’ accaduto al Consiglio comunale di Mirandola dove il consigliere di Fratelli d’Italia Marian Lugli di Mortizzuolo aveva portato la proposta. Bocciata dalla Lega, partito di maggioranza e alleato di governo. Motivi? Sentendo Lugli, sembra per qualcosa di simile a una ripicca perchè, “Ieri sera mi sono astenuto dalla votazione variazione di bilancio presentata dai miei alleati”. Dopo hanno votato contro il mio ordine del giorno sulla ciclabile di Mortizzuolo, che riprendeva la la mia proposta, fatta in campagna elettorale, di realizzare la ciclabile da Mortizzuolo a Mirandola sulla via Mazzone”.

“Per la Lega – allarga le braccia Lugli – mi dovevo accontentare solo dei 700 metri di pista ciclabile esistente. E nessuno miha avvisato: l’ho scoperto solo in occasione del Consiglio visto che sono abituati a non tenerci partecipi sulle mission di questa amministrazione nonostante vi sia il nuovo assessore per i leghisti siamo visti come la minoranza . Ringrazio i 5 stelle e Pd che hanno votato a favore ma ovviamente non è passata grazie la Lega e anche Siena non ha votato a favore” .

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017