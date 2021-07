Concordia, il 27 luglio presentazione del libro “Pescatori di uomini”

CONCORDIA – Martedì 27 luglio, la rassegna “Cortile d’autore – La creatività giovanile di racconta” ospita alle ore 21.15 in piazza Gina Borellini, a Concordia, la presentazione del libro “Pescatore di uomini”, alla presenza degli autori Don Mattia Ferrari e Nello Scavo, con la conduzione della giornalista Laura Solieri.

Don Mattia Ferrari è il giovane vicario della parrocchia di Nonantola e cappellano di Mediterranea Saving Humans, la piattaforma della società civile impegnata nel soccorso delle persone che si trovano nel Mediterraneo. Nello Scavo è un giornalista del quotidiano Avvenire, reporter internazionale che con le sue inchieste giornalistiche ha indagato il traffico dei migranti e la violazione dei diritti umani che avviene nei centri di detenzione libica.

Con “Pescatore di uomini” affrontiamo un tema tra i più controversi e dibattuti in Italia e in Europa attraverso gli occhi dei volontari impegnati a salvare i migranti in fuga da fame e guerra e il contributo di chi ha visto cosa succede sull’altra sponda del Mediterraneo.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 389 4674689

La presentazione di “Pescatore di uomini” conclude la quinta edizione della rassegna Cortile d’autore con cui il comune di Concordia valorizzare le tante forme di impegno artistico o civile con cui si esprimono i giovani.

