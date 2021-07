Don Mauro saluta Mirandola e l’ospedale dove ha prestato servizio

MIRANDOLA –

Il vescovo Erio Castellucci ha nominato don Mauro Pancera parroco di San Bernardino Realino di Carpi, in sostituzione di don Carlo Bellini, trasferito in san Giuseppe Artigiano a Carpi. L’annuncio, a nome del Vescovo, è stato dato nel corso delle messe festive sia a Mirandola che a Carpi.

Don Mauro Pancera, ha 39 anni ed è stato ordinato sacerdote nel 2017, è attualmente vicario parrocchiale nella parrocchia di Santa Maria Maggiore di Mirandola dove segue la pastorale giovanile e la San Vincenzo femminile, e svolge il servizio di cappellano dell’Ospedale di Mirandola. E’ membro del Consiglio Presbiterale e Moderatore della 6° Zona Pastorale. Per don Pancera si tratta dunque della prima esperienza alla guida di una comunità parrocchiale.

La data dell’ingresso di don Mauro Pancera in San Bernardino Realino non è ancora stata definita.

Il Vescovo Erio e il Vicario monsignor Manicardi, ringraziano don Mauro Pancera per la sua disponibilità ad assumere questo nuovo incarico pastorale, testimonianza di amore alla chiesa di Carpi. Infine l’invito alle comunità a sostenere i sacerdoti con la preghiera, in questo momento di importanti scelte per il futuro.

La parrocchia di San Bernardino Realino

La parrocchia di San Bernardino Realino è stata eretta nel 1952 dall’allora Vescovo di Carpi Mons. Artemio Prati, che provvide a costruire l’attuale chiesa in viale Alghisi. La Parrocchia è delimitata a nord da viale Verdi, a sud da via Cimabue, a est da via Cavata ed a ovest da viale Nicolo Biondo, per una popolazione di circa 8000 abitanti. Per informazioni sulla vita parrocchiale www.sanbernardinorealino.org

