Finale Emilia, 25enne in moto resta ferito in un incidente

FINALE EMILIA- Finale Emilia, 25enne in moto resta ferito in un incidente. È avvenuto domenica pomeriggio, attorno alle ore 15, mentre il ragazzo percorreva a provinciale 10 via Canalazzo Cascinetta, alla diramazione per Scortichino.

Il giovane era a bordo della sua due ruote quando è avvenuto l’impatto con un’auto, una Peugeot 308 condotta da un residente del luogo.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, che cadendo è stato ferito a una gamba, mentre conseguenze lievi ci sono state per il conducente dell’auto. È stato condotto in ospedale in elicottero dai soccorritori del 118.

Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di San Felice.

