Finale Emilia, romantico siparietto social di Saletti con le figlie di Bonaccini

FINALE EMILIA – L’estate, il caldo, l’amore. Ingredienti essenziali che ogni anno riempiono le pagine rosa. Stavolta ci fa riflettere la forza di un amore che abbiamo già visto travalicare i confini politici: vedi Francesco Boccia e Nunzia di Girolamo, che si sono conosciuti e innamorati quando sedevano su sponde opposte del Parlamento, Pd lui e Forza Italia lei, oppure quelle voci di love story tra Renata Polverini e Luca Lotti, centrodestra lei, centrosinistra lui.

Nessuna sorpresa, dunque, che possa nascere anche in salsa emiliana. Ci credono a Finale Emilia, dove il presidente del Consiglio comunale Paolo Saletti, delfino del sindaco leghista Sandro Palazzi, si è sdilinquito in complimenti per le figlie di Stefano Bonaccini. L’occasione l’ha data il governatore che domenica ha postato la foto delle sue figlie con il commento

Papà orgoglioso #virgievicky

A stretto giro il commento di Saletti, fatto dal suo profilo personale con tanto di foto ripresa nel suo studio in Comune con la bandiera tricolore, che ha raccolto decine di “like”:

Presidente io sarei orgoglioso di essere suo genero!

Il governatore non ha replicato, e – stando a quanto si apprende – nemmeno le ragazze. Ma chissà che da cosa non nasca cosa.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017