Giovani modenesi in vacanza derubati a Riccione

Giovani modenesi in vacanza derubati a Riccione. E’ successo nel pomeriggio di sabato quando un gruppo di ragazzini ,tutti di origine nordafricana, è entrato in azione seminando il panico tra i coetanei in zona Palacongressi. Numerose sono state le chiamate ai Carabinieri. Così le gazzelle dell’Arma sono piombate nelle vie del centro della Perla e dopo una minuziosa ricerca hanno individuato il gruppo di ragazzi, provvedendo alla loro identificazione.

Tutti minori di 16-17 anni, eccetto un neo maggiorenne, provenienti da Ancona e dintorni, italiani di seconda generazione, sono così stati accompagnati in caserma per un controllo più minuzioso. I carabinieri hanno accertato che nelle tasche e negli zaini dei fermati vi erano dei telefoni cellulari e dei portafogli sottratti poco prima ad un gruppo di coetanei turisti dal modenese, mediante la minaccia di aggressione fisica.

Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di arginare nell’immediatezza le scorribande del gruppo e di restituire tutta la refurtiva ai malcapitati.

Sulla base degli indizi raccolti a carico della banda, tre di loro sono stati denunciati per il reato di rapina mentre per tutto il gruppo è scattata la denuncia per il reato di furto aggravato in concorso.

