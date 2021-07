Italia campione d’Europa, nel modenese festeggiamenti senza incidenti

E’ stata una domenica di grande lavoro e attenzione quella del Servizio di emergenza territoriale 118 dell’Azienda USL di Modena. Il servizio ha potenziato l’azione di operatori sanitari e mezzi di soccorso con la presenza di un mezzo di coordinamento sanitario, un’automedica e una ambulanza con infermiere per garantire il monitoraggio – e l’eventuale necessità di pronto intervento – della prima visita ufficiale in Italia, a Fossoli e a Carpi, della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. L’appuntamento si è svolto in completa sicurezza grazie alla sinergia istituzionale che sempre si mette all’opera in eventi di questa portata.

Attenzione massima anche durante la serata in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia ad Euro 2020. Nell’ottica di garantire l’immediata assistenza in caso di incidenti, è stato potenziato il personale sanitario a disposizione nei quattro Pronto Soccorso della provincia direttamente gestiti dall’Azienda USL di Modena. I cittadini, che pure si sono riversati in strade e piazze per celebrare la vittoria degli azzurri, non hanno avuto particolari incidenti e, fortunatamente, nessuna struttura sanitaria ha registrato accessi d’emergenza collegati al post-partita. Non hanno sofferto criticità nemmeno i Pronto Soccorso del Policlinico di Modena e dell’Ospedale Civile di Baggiovara: gli accessi nelle due strutture sono stati in linea con le altre nottate e non si sono riscontrati particolari aumenti riconducibili ai festeggiamenti.

Le direzioni delle Aziende sanitarie modenesi colgono l’occasione per ringraziare tutti gli operatori Dipartimento di Emergenza-Urgenza, che anche ieri hanno garantito la massima disponibilità e impegno, e insieme a loro tutti i volontari del sistema del soccorso provinciale.

