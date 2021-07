Lapide di don Oscar in frantumi, a Finale Emilia si esclude l’atto vandalico

FINALE EMILIA – Lapide di don Oscar Bin in frantumi, a Finale Emilia si indaga per ricostruire l’accaduto. Quanto avvenuto sabato nel cimitero locale ha richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno effettuato sopralluoghi sul posto assieme al sindaco. L’ipotesi prevalente adesso esclude quanto ipotizzato in un primo momento, ovvero che un vandalo si fosse accanito sulla tomba di don Oscar, o fosse stato compiuto un gesto sacrilego.

No, sembra piuttosto che inavvertitamente qualcuno, pulendo, abbia sganciato uno dei ganci che tenevano la lapide con la scritta e la foto. Gli altri avrebbero resistito fino a sabato, quando poi è caduto tutto a terra. La lapide sulla tomba di don Ettore Rovatti, invece, è integra,

