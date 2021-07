Medolla, riaperta al traffico via Galeazza

MEDOLLA – A partire da questa mattina ha riaperto al traffico via Galeazza, chiusa nel tratto tra i civici 1 e 4 dallo scorso marzo, a causa del peggioramento delle condizioni di un piccolo ponte in muratura all’altezza dell’intersezione con il Cavo Ramedello, situazione potenzialmente a rischio per la sicurezza dei veicoli in transito.

Per riaprire la strada al traffico, compreso quello di mezzi pesanti e agricoli, come prima dell’interruzione, si è deciso di realizzare un manufatto in ferro, scelta progettuale che consente inoltre di salvaguardare, secondo gli obblighi di legge, il ponte danneggiato, più vecchio di settant’anni e dunque sottoposto a procedure specifiche, che richiedono il coinvolgimento anche della Soprintendenza.

