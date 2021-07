Solara, una cena di degustazione all’osteria “La lanterna di Diogene” chiude “Rosso Rubino”

SOLARA – Celebrazione della cultura del territorio, approccio sostenibile, biologico: sono i principali ingredienti della cena di degustazione in programma mercoledì 14 luglio alle ore 20 presso l’Osteria “La lanterna di Diogene” a Solara di Bomporto, in occasione della serata conclusiva della XV edizione di “Rosso Rubino”, il Festival del Lambrusco di Sorbara promosso dal Comune di Bomporto per valorizzare questa grande eccellenza del territorio modenese.

In cucina collaboreranno quattro chef, amici di “vecchia” data che daranno vita ad un menu pieno di sapori per raccontare la storia, la sostenibilità e la diversità che arricchiscono ogni territorio: lo chef modenese Giovanni Montanari del “Belvedere” di Guiglia, pioniere del Biologico; lo chef milanese Diego Rossi della Trattoria “Trippa” di Milano, interprete del ritorno alla sana osteria; lo chef cuneese Juri Chiotti del “Reis – Cibo libero di montagna” di Frassino, dove Juri porta in tavola la tradizione occitana rivisitata secondo la sua creatività e valorizzando gli ingredienti del territorio; non ultimo, l’ideatore della serata, il modenese Giovanni Cuocci, chef “etico” innamorato della sua terra e delle persone con cui lavora, ragazzi con disabilità intellettive. Giovanni Cuocci nel 2019 è stato finalista italiano al Basque Culinary World Prize, che ogni anno accende i riflettori sull’operato di chef etici, impegnati a far sì che la cucina diventi un motore di cambiamento a sostegno della società. La cucina della sua Osteria è una sintesi armonica di storia, territorio, sostenibilità e inclusione.

Ad aprire il menu della serata le specialità dello storico Bar Calvi a Stuffione di Ravarino, che dal 1910 accoglie gli ospiti a suon di frittelle di baccalà. Saranno presenti le cantine aderenti alla rassegna e i produttori locali che serviranno i loro vini in accompagnamento ai piatti cucinati dagli chef.

“Questo è l’incontro tra vecchi amici che portano la loro cultura e la mettono insieme perché hanno come filo conduttore l’attenzione alla qualità del cibo e alla sostenibilità – sottolinea lo chef Cuocci -”. “Si chiude con questa serata – sottolinea il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini – la 15 esima edizione di Rosso Rubino, un’edizione che ricorderemo tutti per essere stata la prima manifestazione, nel nostro comune, tornata in presenza dopo il lungo periodo di sospensione covid. Con la degna conclusione dai ragazzi della Lanterna brindiamo con il nostro Sorbara ad un ritorno alla normalità e alla socialità che tutti desideriamo”.

La cena di degustazione, che chiude “Rosso Rubino”, è organizzata nel rispetto delle normative anti Covid: per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 059 801101. Il costo della serata è di 35 euro

