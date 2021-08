Alluvione Nonantola, il Comitato: “Non saranno rimborsate le auto danneggiate”

NONANTOLA E DINTORNI “Vogliamo chiarezza sui rimborsi”, ad esempio sul fatto che non saranno rimborsate le auto danneggiate, e che in generale i danni saranno rimborsati parzialmente e non totalmente. E’ in questo modo che il comitato dei Cittadini Alluvionati di Nonantola #bastaemergenze, commenta le informazioni trasmesse dalla sindaca in occasione del Consiglio Comunale di Nonantola del 29 luglio relativamente ai rimborsi che verranno erogati tramite un ulteriore bando da pubblicarsi nel mese di agosto.

E invita i propri aderenti e con essi le proprie concittadine e concittadini danneggiati dall’alluvione del 06/12 a riflettere sulle seguenti questioni:

1) Nei mesi scorsi Regione e Comune avevano parlato di una legge speciale per i rimborsi, e invece questi saranno regolati tramite la normativa ordinaria della protezione civile senza che sia stato chiarito l’ammontare degli stessi e cosa abbia fatto cambiare idea sulla legislazione di riferimento.

2) Regione e Sindaca avevano ipotizzato il rimborso totale dei danni e invece risulta ora che i rimborsi saranno parziali, senza tuttavia che sia stato chiarito in che percentuale.

3) A Bastiglia/Bomporto sono stati rimborsati anche i danni alle autovetture, e invece a Nonantola questi non verranno risarciti, perché nuove norme varate dopo il 2014 lo impediscono; insomma, dopo il 2014 non si è provveduto a mettere in sicurezza gli argini, ma in compenso a legiferare per poter rimborsare meno soldi ai cittadini in caso di alluvione!

4) la Regione Emilia Romagna ha inserito nel proprio bilancio i 100 milioni di euro stanziati dallo Stato per l’alluvione, ma nonostante le ripetute richieste scritte del Comitato alla Presidenza della Regione questa non ha ancora chiarito come, quando e quanti di questi fondi saranno davvero destinati ai cittadini danneggiati di Nonantola.

5) nelle sue comunicazioni la Sindaca ha parlato di acconti, ma non ha spiegato di che ammontare saranno, e di eccedenze, senza tuttavia definire cosa si intenda con questo termine né con quali criteri esse saranno calcolate e rimborsate, né da chi.

La situazione che stiamo subendo a distanza di 9 mesi dall’alluvione non è quindi a favore dei cittadini danneggiati, che da sempre chiedono chiarezza sui tempi, sulla quantificazione dei rimborsi e sulle modalità per ottenerli.

In relazione a questo quadro confuso e contraddittorio, che riteniamo di non meritarci, il Comitato organizzerà per il 31 agosto prossimo alla presenza dei cittadini danneggiati un incontro pubblico – al quale saranno invitati Il Presidente Bonaccini e la Sindaca Nannetti – per avere da loro parole definitivamente chiare e rispettose delle tante situazioni difficili che le famiglie di Nonantola stanno vivendo a causa, lo ricordiamo, di un cedimento dell’argine e non di eventi climatici particolari.”