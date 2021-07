Rimborso alluvione Nonantola, il bando ad agosto poi due mesi per fare domanda

Il pressing dei cittadini per ottenere i rimborsi legati all’alluvione dello scorso inverno ha avuto un primo risultato. La sindaca di Nonantola Federica Nannetti ha infatti dato almeno una tempistica, durante l’ultima riunione del Consiglio comunale.

“E’ stato un lavoro molto faticoso ma dopo mesi tanti incontri a livello regionale posso dire che nella prima decade di agosto verrà pubblicato il bando che consentirà ai cittadini colpiti dall’alluvione di ricevere i rimborsi – spiega la sindaca – Una volta pubblicata la delibera avremo 60 giorni per raccogliere le domande. Dobbiamo ancora ricevere una conferma scritta quindi è meglio non parlarne più di tanto ma di questo, così come dei diversi incontri avuti, ho informato il locale comitato alluvionati”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017