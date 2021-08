Controllo Green Pass, i titolari delle attività non dovranno chiedere documento di identità

I titolari delle attività per accedere alle quali, dallo scorso 6 agosto, è necessario il Green Pass, tra cui la ristorazione al chiuso e i bar, non dovranno richiedere ai clienti di esibire un documento di identità in aggiunta al Green Pass. A renderlo noto è stata, nelle giornata di ieri, 9 agosto, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, che, in risposta a chi, nei giorni scorsi, aveva lamentato difficoltà in merito alla possibilità che i controlli fossero affidati ai titolari delle attività, ha spiegato che i gestori dovranno limitarsi a verificare che i clienti siano in possesso del Green Pass.

“La regola – ha spiegato Lamorgese – è che venga richiesto il Green Pass senza il documento di identità. Nessuno pretende che gli esercenti chiedano i documenti, i ristoratori non devono fare i poliziotti”. La ministra non ha escluso la possibilità di “controlli a campione nei locali da parte della Polizia amministrativa”.

