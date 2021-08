Degrado condominio Aurora Camposanto, i nuovi residenti: “Noi persone per bene”

“Noi siamo persone per bene che hanno sempre rispettato le regole”. Così i nuovi residenti chiamati in causa dalle denunce di un altro condomino storico e riportate dal nostro giornale, valutano la situazione che si è venuta a creare in via Giannotti, a Camposanto.

Una situazione difficile di convivenza e uso degli spazi comuni, tanto che sia la sindaca Monja Zaniboni, che due assessori e un rappresentante di Acer a giugno hanno partecipato all’ultima assemblea condominiale per provare a trovare una soluzione. Nel dettaglio, avrebbero dato un mese di tempo ai condomini che utilizzano le aree comuni per sistemare le condizioni del cortile.

