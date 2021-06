Camposanto, degrado al condominio Aurora: sindaca e Acer all’assemblea condominiale

CAMPOSANTO – In seguito alla segnalazione, arrivata da cittadini di Camposanto in uno dei gruppi Facebook del paese, riguardo alla situazione di degrado in cui versa il cortile del condominio Aurora (foto sottostante), la sindaca Monja Zaniboni, due assessori e un rappresentante di Acer avrebbero partecipato all’ultima assemblea condominiale per provare a trovare una soluzione. Nel dettaglio, avrebbero dato un mese di tempo ai condomini che utilizzano le aree comuni per sistemare le condizioni del cortile.

