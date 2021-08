Finisce con l’auto nel canale a San Prospero, ferito guidatore di Medolla

Finisce con l’auto nel canale a San Prospero, ferito guidatore di Medolla. Si tratta di un signore, iniziali R. B., di 56 anni, di Medolla, che domenica era alla guida della su una Panda e stava percorrendo una via di campagna a Staggia.

Per cause tutte da chiarire, ma che non coinvolgono altri mezzi, la Panda ha fatto un paio di carambole, poi una lunga frenata terminata con la caduta nel canale che era parzialmente pieno di acqua e l’auto distrutta.

Un passante ha visto la macchina nel fosso e ha chiamato i soccorsi. Il 56enne è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco, poi i sanitari del 118 hanno portato il ferito in ospedale, e ora è ricoverato a Baggiovara con ferite di media gravità: ne avrà per 30 giorni.

Sul posto la Polizia Locale Unione Area Nord, presidio di San Possidonio.

Solo pochi giorni un incidente analogo: una donna è finita con la sua auto nel canale a San Giacomo Roncole.

Anche quella volta è intervenuto un passante, un giovane che non ha esitato a gettarsi nel canale pieno d’acqua per tirare fuori la donna dall’auto.

