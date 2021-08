Funerali Laila El Harim, il cordoglio del candidato sindaco di Finale Emilia Veronesi

FINALE EMILIA – Nella giornata in cui si tengono, a Massa Finalese, i funerali di Laila El Harim, operaia morta sul lavoro alla Bombonette di Camposanto, il candidato sindaco di Finale Emilia della coalizione che unisce MoVimento 5 Stelle, Sinistra Civica e Coraggiosa e Generazione 2030, Mattia Veronesi, esprime il proprio cordoglio attraverso una nota stampa:

“Il lavoro è il fondamento della nostra Repubblica e della nostra democrazia e mai, mai, in nessun modo, per nessun motivo, può essere causa di morte. La sicurezza sul lavoro è un diritto, al pari del lavoro stesso, e tutti i soggetti istituzionali devono impegnarsi di più per garantirla ed evitare una strage quotidiana di donne e uomini che perdono la vita lavorando. Attraverso l’importante opera di presidio del territorio svolta dalla Polizia Locale, vogliamo potenziare la vigilanza urbanistica-edilizia e i controlli di competenza nei cantieri edili, per garantire la regolarità dal punto di vista amministrativo, della segnaletica e della viabilità. Ma anche per il controllo di alcuni elementi basilari per la sicurezza del lavoro, nell’ottica di protocolli di reciproca informazione tra enti competenti. Alla famiglia e ai colleghi di Laila vanno le condoglianze mie e di tutta la coalizione, e attendiamo che le autorità preposte facciano luce sulle cause dell’accaduto”.