Green Pass a scuola, Cisl: “Sulle sanzioni chiediamo un ripensamento”

“Sul green pass per il personale scolastico il Governo si è mosso in termini discutibili e, per alcuni aspetti, inaccettabili. Non tanto per la scelta in sé, che risponde a una precisa responsabilità politica assunta di fronte a una situazione di emergenza, quanto per le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, sulle quali è doveroso il confronto con le parti sociali”.

Lo afferma la Cisl Scuola Emilia Centrale commentando gli ultimi provvedimenti del Governo per fronteggiare la nuova ondata di contagi da Covid-19.

“Le misure previste per chi non ha il Green Pass assomigliano a una giustizia sommaria francamente inaccettabile – dichiara la segreteria generale della Cisl Scuola Emilia Centrale, Antonietta Cozzo – L’impressione è che stia prevalendo un’esigenza più di immagine che di sostanza. Si rischia di alimentare polemiche, anziché produrre soluzioni. Manca il supporto di dati attendibili, che stiamo chiedendo da tempo, sulla percentuale di personale vaccinato. È evidente che sarà la popolazione scolastica, più che il personale in servizio, l’ambito privilegiato per la circolazione di eventuali contagi”.

Cozzo aggiunge che emerge una sorta di accanimento verso il personale scolastico, per il quale si prevedono sanzioni che non trovano riscontro in nessun altro settore lavorativo. La sindacalista della Cisl Scuola ricorda che la sua organizzazione per prima ha chiesto da tempo una corsia preferenziale per vaccinare il personale scolastico, lanciando anche una campagna di sensibilizzazione per quello che la Cisl ha sempre definito un dovere civico.

“Anche sul green pass non abbiamo assunto posizioni oppositive – sottolinea – Da qui la nostra richiesta di un profondo ripensamento sulle sanzioni previste nel decreto e l’avvio del confronto nelle sedi dovute”, conclude Antonietta Cozzo, segretaria generale Cisl Scuola Emilia Centrale.

