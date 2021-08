Incendio in villetta a Nonantola

Incendio in villetta a Nonantola l’altra sera, venerdì notte attorno alle 22, quando è scattato l’allarme in via Mascagni, zona scuole medie. Sono stati gli stessi residenti a dare l’allarme quando si sono accorti che il fuoco aveva invaso una stanza del primo piano e in poco tempo aveva raggiunto il tetto dell’edificio.

La famiglia ha fatto in tempo a uscire prima che accadesse il peggio, e presto sono arrivati i Vigili del fuoco da San Felice e Modena, con 5 mezzi, i carabinieri e un’ambulanza. I pompieri sono riusciti a isolare l’incendio che quindi non si è propagato alle villette vicine.

Tutte da chiarire le cause dell’incendio, tra le ipotesi quelle di un cortocircuito

