Manutenzione ponti strade provinciali: interventi anche a Mirandola e Concordia

Sono stati ricostruiti, informa la Provincia di Modena attraverso una nota stampa, i due archi del ponte di Samone sul fiume Panaro, lungo la strada provinciale 26 tra Pavullo e Guiglia, crollati il 6 dicembre scorso a causa della piena del fiume che aveva danneggiato una pila di sostegno. Oltre a ricostruire gli archi, sono stati rifatti i muri in pietra, nel rispetto della tipologia originaria architettonica del ponte, e i parapetti ai lati della sede stradale.

Il ponte, conferma Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, “riaprirà entro metà settembre, come previsto dal cronoprogramma, in tempo per l’avvio dell’anno scolastico. Si tratta di un’infrastruttura che consente i collegamenti tra il territorio di Guiglia e Zocca con la Fondovalle

Panaro e Pavullo, quindi strategica per l’economia dell’area e per i numerosi residenti”.