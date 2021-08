Mirandola, Sinistra Civica: “La memoria storica non è un esercizio di stile”

MIRANDOLA- Sinistra Civica per Mirandola condivide a pieno le parole dello storico mirandolese Fabio Montella che, sulla stampa locale, si è detto profondamente rammaricato del fatto che la Giunta leghista mirandolese stia ignorando- uno dopo l’altro- i centenari degli assassinati per mano fascista.

Sinistra Civica per Mirandola sostiene e condivide profondamente il pensiero di Montella: “ La memoria storica, non è e non deve essere un esercizio di stile fine a sé stesso. Le celebrazioni e le commemorazioni sono invece la presa di responsabilità di una eredità che riguarda tutti, la nostra società e il nostro vivere comune in Libertà“- scrive sui social- Sinistra Civica per Mirandola si è già schierata in più occasioni contro questa Amministrazione rispetto al, come dice Montella , “continuo e insistente tentativo di riscrivere la storia della città” e non solo della città aggiungeremmo”.

“Sinistra Civica per Mirandola ribadisce la condivisione di queste parole chiare e responsabili di Fabio Montella e il proprio impegno attuale e futuro a che questa Amministrazione non possa cancellare il nostro passato e la nostra identità riscrivendo la Storia tra bugie e speculazioni politiche”– termina il post.

