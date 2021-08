Nonantola, nuovo autovelox in via di Mezzo

E’ stato installato da pochi giorni, è attivo e funzionante. Si tratta del nuovo autovelox in via di Mezzo che l’amministrazione comunale di Nonantola ha voluto in nome della sicurezza stradale. Troppi incidenti in quel tratto e troppo alta la velocità in cui si viaggia.

Si trova vicino al bar tabaccheria La Grande, prima del sottopassaggio verso le Casette lungo la direzione Bomporto-Nonantola

Come ha spiegato la sindaca di Nonantola Federica Nannetti in una intervista alla stampa locale, “All’altezza dell’ingresso e dell’uscita del sottopasso, tra l’altro piuttosto profondo, con una discesa importante, ci sono delle abitazioni costruite prima che la Provincia realizzasse la tangenziale. Capita che le automobili lo percorrano con notevole velocità, anche ai 60-70 chilometri, determinando un pericolo per i residenti. Io sono del parere che non debba esserci bisogno di un autovelox per rispettare il codice della strada, ma evidentemente non per tutti è così”. Subito dopo il ‘tunnel’ il limite è di 50, nel sottopasso è di 30 perché, come spiega il sindaco, “vi transitano anche le corriere del trasporto pubblico”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017