Novi, modifiche alla viabilità in via Strazzetto e via Bosco

NOVI DI MODENA – Nei giorni di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 agosto, a Novi, modifiche alla viabilità in via Strazzetto e via Bosco. Prevista la chiusura della circolazione al fine di consentire la potatura, per motivi di sicurezza, delle alberature stradali. Viene, pertanto, istituito, si legge sulla pagina Facebook del Comune di Novi di Modena, il divieto di transito di tutti i veicoli a motore in via Strazzetto lunedì 09/08/2021 e martedì 10/08/2021 dalle 08:00 alle 19:00 e in via Bosco mercoledì 11/08/2021 dalle 08:00 alle 12:00.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017